«Я плакала всю дорогу»: внука Чапкиса пришлось класть на операцию

Внука известного хореографа Григория Чапкиса, Максима, отправили на операцию — у пятилетнего мальчика проблемы с зубами.

Об этом в Instagram написала невестка хореографа — супруга его сына Грега, Амбер Чапкис.

«Максиму делают операцию в ротовой полости. Когда он у меня появился, я сказал себе, что буду очень осторожна с его зубами. Я все перепробовала с тех пор, как у него появились зубы. У него просто мягкие зубы, и как я могу удержать его подальше от сахара или конфет. Я бы хотела, чтобы ему не приходилось этого делать, но я знаю, что это лучший способ», — пишет Амбер Чапкис.

Она также рассказала, что их старшему сыну Николя делали подобную операцию. «Это был лучший опыт, потому что он ничего из этого не помнит. Надеюсь, у Максима будет так же. Я так сильно люблю своих мальчиков. Когда нас забрали, Максим сказал: „Мама, на самом деле я не хочу этого делать“. Я знала, что он начал думать об этом, поэтому сказала: „Максим у тебя все получится. Все будет идеально. Обещаю“. Он показал мне палец вверх, а потом я плакала всю дорогу, возвращаясь к машине», — признается Амбер Чапкис.

Ранее Грег Чапкис, вернувшийся из Украины в США, показал, как его приезду обрадовался младший сын Максим.

Фото со странички Амбер Чапкис в соцсетях.



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