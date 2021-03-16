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Шоу-бизнес

«Концерт странный»: прибывший в Киев российский комик озадачил участницу «Женского квартала»

10:05 16 марта 2021
Илья Соболев на сцене

Участница команды «Женского квартала» Лера Товстолес оказалась поклонницей скандального российского стендапера и резидента Comedy Club Ильи Соболева. Судя по ее сториз в Instagram, недавно девушка побывала на его киевском концерте с подругой.

Она показала один из понравившихся ей отрывков выступления (в кадре Илья, в частности, энергично вертит «пятой точкой»), а после концерта привела мнение «профессионалов», которые сказали, что концерт был каким-то странным, «из кусков, не сбит».

Однако она сама все-равно решила, что россиянин — «бомба среди стендаперов».


Отметим, что в росСМИ поведение Соболева на сцене называют «иногда граничащим с неадекватностью».

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