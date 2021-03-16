«Папа, а кто это?» Женатого Сергея Притулу скомпрометировала холостячка Леся Никитюк
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно поразила подписчиков новостью о том, как выглядит после празднования 8 марта, выложила в «сториз» своего Instagram историю собственной «любви» с известным телеведущим Сергеем Притулой.
В кадрах, снятых в разное время, актер целует ей руки, и так нежно прижимает к себе, что сын Притулы задает ему вопрос «Папа, а кто это?».
Сергей Притула женат на Екатерине Сопельник. Пара воспитывает сына Дмитрия от первого брака Сергея и совместную дочь Соломию.
Лесю же активно сватают в «Холостячки-2», хотя она пока открещивается от авантюры.309
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