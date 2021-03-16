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Шоу-бизнес

«Кто из них невеста?» Гарик Харламов озадачил подписчиков

10:36 16 марта 2021
Гарик Харламов

Шоумен Гарик Харламов в очередной раз «прошелся» по «Давай поженимся», высмеяв один из номеров, представленных на шоу.

В Instagram он выложил кадры с двумя крепкими мужчинами, которые танцуют на сцене в одних трусах под песню «Ты меня не бойся», вываливают на свои головы «снег», а потом демонстрируют мощную мускулатуру. В ролике после этих кадров шоумен «приклеил» видео с «орущим сусликом».

Фолловеры Харламова оценили его шутку. Одна из подписчиц пошутила, задав риторический вопрос о том, кто из двоих артистов является невестой…

Недавно шоумен повеселил подписчиков пародией на известное детектив-шоу «Маска». Фолловеры признали, что пародия на шоу смешнее и интереснее оригинального телепродукта. За основу для пародии был взят выпуск шоу, где рассекретили музпродюсера Иосифа Пригожина, скрывавшегося под маской Ананаса.

Фото со странички Гарика Харламова в социальных сетях.

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