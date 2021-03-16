Букмекеры оценили шансы Украины на «Евровидении-2021»

Букмекеры невысоко оценивают шансы Украины на «Евровидении-2021», которую на песенном конкурсе в Роттердаме (Нидерланды) представит группа Go_A

По данным «Bwin», у Украины достаточно низкий коэффициент — 51.

На данном этапе фаворит — Швейцария. Ее коэффициент 3,5. В тройку фаворитов ворвались Мальта и Болгария, вытеснив Исландию, которая еще в феврале была в топе.

Напомним, что полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, а финал — 22 мая 2021 года.

Напомним, что музыканты из группы Go_A попали в скандал из-за клипа, в котором сняли краснокнижную птицу курганник (канюк). Зоозащитники возмутились этим фактом, а музыканты заявляли, что при съемках клипа птица не пострадала и что она выросла в зверинце, а не в дикой природе.

Фото зала, где будет проходить конкурс. Википедия, автор Rotterdam Ahoy.

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