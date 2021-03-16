«А этот мой любимчик… Ой, Боже!» Ольге Сумской досталось от коня
Украинскую актрису Ольгу Сумскую обидел ее любимец — конь с белым пятнышком на морде, содержащийся в гостинично-ресторанном комплексе «Чумацький шлях». Видео с «неблагодарным животным» она показала в Instagram-stories.
Ольга попыталась сделать селфи с жеребцом, приговаривая «Привет, привет, мой хороший», однако тот оттолкнул знаменитость.
В ответ она показала на камеру язык и подошла к соседу любимца.
«А этот не толкается, добрый коник», — заявила в камеру Сумская.
Напомним, недавно актриса, муж которой участвует в шоу «Голос Країни», показала себя без макияжа.60
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