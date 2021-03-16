«Это просто позорно!» Агутину припомнили его «молодого и дурацкого»

Журналист Олег Кашин назвал «молодым и дурацким» певца Леонида Агутина образца 90-х годов прошлого века.

«Гостелерадиофонд дня — молодой и дурацкий Агутин. Вообще о самом существовании этой песни („Кто тебе сказал?“. — Авт.) я узнал от Агутина, но не в 92 году, а в 94-м, когда тоже был конкурс Ялта, там кто-то пел эту песню. И Агутин, уже мэтр, говорил, что вот, я с ней дебютировал, и она принесла мне удачу», — пишет журналист на своей страничке в соцсетях.

А вот, собственно, и само выступление Агутина в Ялте в 1992 году.



В комментариях под видео молодому Агутину изрядно досталось от интернет-пользователей. В первую очередь, за вокал.

Напомним, что Леонид Агутин является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины, участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей на территории аннексированного Крыма, участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

Недавно певец поздравил свою внебрачную дочь Полину Воробьеву с 25-летием. Мать Полины Воробьевой — балерина, преподаватель балетной школы Марина Воробьева. Она познакомилась с Агутиным в 1994 году в Париже. 12 марта 1996 года родилась их дочь Полина. После расставания родителей она осталась жить с матерью.

Фото Леонида Агутина из социальных сетей.

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