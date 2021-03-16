Дантеса атаковали болячки

Певец и шоумен Владимир Дантес посетовал на несправедливость судьбы, которая в очередной раз преподнесла ему «сюрприз» перед важным событием.

В сториз в Instagram он пожаловался, что с его здоровьем перед любым важным событием что-то происходит: «То герпес вылезает, то ячмень наклевывается… Ну не радость ли, а?» — сетует Дантес.

В этот раз болячки атаковали шоумена накануне презентации нового релиза.

Кстати, предыдущий раз Дантес жаловался на герпес во время отпуска на Бали, где они отдыхали с супругой, певицей Надей Дорофеевой.

Напомним, что недавно Владимир Дантес, которого мама постоянно шпыняет за видео для сториз, поинтересовался у подписчиков, как они относятся к моноброви и стоит ли ему выщипывать лишние волоски, которые начали разрастаться.

Фото Владимира Дантеса из социальных сетей.

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