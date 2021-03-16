«Магический прыщ» испортил утро красотке из «Женского квартала»

Участница команды «Женского квартала» Лера Товстолес была вынуждена изменить распорядок дня из-за выскочившего прыща. Об этом она сообщает в сториз Instagram.

«Всем доброе утрице, у меня оно не очень, потому что у меня какой-то магический прыщ. Я его так называю, потому что я его давлю — он вылазит, я его давлю — он вылазит, я его давлю еще раз — он снова вылазит. Короче, он, по ходу, со мной надолго. Я решила, что не пойду сегодня на fly-йогу. Во- первых, не хочу позориться. Во вторых, дам себе отдых. Вот такая история!» — поделилась Лера Товстолес.

Ранее сообщалось, что Товстолес оказалась поклонницей скандального российского стендапера.

Фото из Instagram Леры Товстолес

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