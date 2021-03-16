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Шоу-бизнес

«Стыдно-то как»: Виктория Булитко согрешила

12:39 16 марта 2021
Виктория Булитко

Шикировавшая ночными фантазиями с «участием» президента Владимира Зеленского актриса «Дизель-Шоу» Виктория Булитко призналась в типичном грехе для многих женщин — она иногда подъедает по ночам.

В «сториз» своего Instagram она показала, как стесняется себя, но ничего не может с собой поделать.

«Знаете ли вы, что такое ночной жер?», — задала Виктория вопрос своим подписчикам.

Напомним, ранее в чревоугодии созналась и вдова бежавшего в Украину депутата российской Госдумы Дениса Воронкова оперная певица Мария Максакова.

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