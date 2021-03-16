Ирина Федишин со смехом показала перекрытый водоканал в Крым

Певица Ирина Федишин показала, как сейчас выглядит Северокрымский канал, по которому до весны 2014 года подавалась вода на ныне оккупированный Россией полуостров.

В сториз в Instagram она выложила несколько видео, снятых возле канала.

«Друзья, это — Северокрымский канал, по которому Украина поставляла воду в Крым. Он сейчас перекрыт и выглядит вот так», — говорит певица и показывает металлические конструкции, которые, вероятно, перекрывают канал.

На втором видео она рассказывает, что канал на 85 процентов обеспечивал Крым пресной водой. В какой-то момент певица начинает смеяться. Видимо, ее чем-то рассмешил парень, подъехавший на скутере.

Напомним, что недавно Ирина Федишин удивила поклонников новым имиджем. Для участия в утреннем шоу телеканала «Интер» она выбрала короткое черное платье с полупрозрачным лифом, юбку которого прикрывал длинный «чехол» с разрезами. Этот образ понравился далеко не всем ее фолловерам.

Фото Ирины Федишин из социальных сетей.

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