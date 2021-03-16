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Шоу-бизнес

Скрывавшийся под маской Мольфара Костицын заинтриговал заявлением о сольной карьере

13:32 16 марта 2021
Павел Костицын

Телеведущий Павел Костицын, который скрывался под мистическим образом Мольфара в шоу «Маска», заинтриговал заявлением о вокальной карьере. Он признался, что проект открыл его с другой стороны и подтолкнул к развитию. Особую роль сыграл загадочный костюм.

«Я полюбил этот образ! Но, честно говоря, когда я пришел на первую примерку и увидел этот костюм, отреагировал: „Хм, ребята, вы серьезно? Ведущий самого мистического шоу и Мольфар — меня же вмиг раскроют!“ Но меня заверили, что это будет невероятная провокация: с одной стороны — кто бы это еще мог быть? А с другой — это же очень просто! Но все получилось, и я считаю, что Мольфар со мной внутри, это не скромно, но зажил бурной жизнью», — поделился Павел Костицын в эфире канала «Украина».

По словам телеведущего, мотивирующие слова поклонников и коллег заставили его серьезно задуматься о начале сольной карьеры.

«На днях меня поздравил Александр Пономарев, который тоже был в шоке от того, что это был я. И мотивировал попробовать начать писать песни. Саша сказал: «Не думай сейчас о продюсере, который принесет мешок денег и сразу запишет тебе платиновый альбом, просто посмотри, нужно ли тебе это, попробуй! Возможно, ты сам напишешь стихи и музыку — почему нет?! Посмотришь, как отреагируют зрители и слушатели — надо ли им это?» — рассказал ведущий в «Ранку з Україною» и обещал, что обязательно попробует себя в роли певца.

Напомним, в минувшем выпуске шоу «Маска» рассекретили сразу два образа. Павла Костицына, который замаскировался под мистического Мольфара и певца Макса Барских в образе Волка. Судьи разгадали артиста по его фигуре и фирменной хореографией.

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