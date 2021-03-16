«Роскошная паломница в дорогих мехах»: Оксану Марченко укорили за убитых животных

Супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко рассказала удивительную историю из жизни одного из героев своего фильма «Паломница», бывшего осужденного Геннадия, который наконец уверовал и стал «кому-то нужен».

«Эта история — настоящий приговор современным отношениям между людьми, когда часто даже в семьях никто никому не нужен, никто никем не дорожит, никто никого не любит… А это же самое страшное, когда близкие не слышат, что они нужны, а дети — не знают, что их очень любят… И когда они не чувствуют любви и своей значимости для родных, они идут туда, где, как им кажется, они нужны и востребованы. Они идут на улицу, попадают в дурные компании, как Геннадий, и, как следствие, попадают в тюрьмы», — анонсировала новый эпизод Марченко в Instagram.

Однако впечатление от публикации оказалось смазано иллюстрацией к проникновенному посту телеведущей — она написала пост рядом с собственным фото в дорогих мехах, на что обратили внимание подписчики.

Оксана Марченко

«Раскошная паломница в дорогих мехах», — прокомментировала снимок некая Майя, которая затем акцентировала внимание на том, что мех — это убитые животные, а убийство для верующих — смертный грех.

Напомним, ранее боксер Усик открестился от интервью для фильма Оксаны Марченко, которое было показано во втором эпизоде ее проекта.

Фото Instagram Оксаны Марченко



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