Девушке пришлось убегать: Монатик за кулисами устроил преследование

Популярный певец Дмитрий Монатик оригинально поздравил с днем рождения пиарщицу Кристину Шомину. Видео он разместил в сториз Instagram.

Дмитрий Монатик многократно повторяет идущей с букетом цветов и воздушным шариком Кристине Шоминой: «Крис, с днем рождения!». Она вначале благодарит его, но затем пытается скрыться от певца, а он говорит ей вслед: «Крис — лучшая, лучшая, лучшая».

Затем Монатик заходит в помещение, где сидит Шомина, и вновь поздравляет ее с днем рождения. Она устало отвечает: «Спасибо».

Ранее сообщалось, что певица Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик «заснули» в объятиях друг друга во время совместной записи в студии — в результате получились горячие фото.

Фото из Instagram Дмитрий Монатика

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