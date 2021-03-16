«Гиалуронка»: в российском «Холостяке» подметили забавную особенность

На российском телеканале ТНТ стартовал новый, восьмой сезон российской версии шоу «Холостяк», в котором за расположение известного рэпера Тимати (Тимур Юнусов) решили бороться 15 девушек.

В сети обратили внимание на модельную внешность большинства из девушек, допустив, что некоторые вполне могли бы работать «эскотницами» в курортном Дубае, где и проходили съемки реалити.

По информации росСМИ, среди участниц шоу есть студентка, диджей, художница, пианистка, а первую розу Тимати подарил приехавшей из украинского Севастополя 24-летней Татьяне Супиченко.

Напомним, ведущим шоу стал герой девятого сезона украинской версии шоу «Холостяк» Никита Добрынин, сыгравший в августе прошлого года реальную свадьбу с победительницей проекта Дашей Квитковой. Он считает Тимати «непростым парнем», которого будет трудно довести до ЗАГСа. К тому Юнусов совсем недавно скандально расстался с бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой, родившей рэперу сына Ратмира.

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