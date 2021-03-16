«Он меня убил»: тренер взялся раздвигать ноги Мишель Андраде

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде показала, каким упражнением «убил» ее тренер в спортзале.

В сториз в Instagram она выложила видео из зала, на котором снято, как тренер помогал Мишель прорабатывать мышцы на внутренней части ноги.

«Вот на этом упражнении он меня убил», — так прокомментировала ход тренировки певица.



Недавно Мишель выложила в сеть видео, на котором она демонстрирует неприличные жесты. Так, в TikTok она разместила ролик, на котором сначала ритмично двигается под музыку, а в один из моментов показывает неприличный жест. После этого, якобы испугавшись своей «наглости», она прикрывает смущенное лицо рукой, а потом еще раз повторяет жест.

Фото Мишель Андраде из социальных сетей.

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