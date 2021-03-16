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Шоу-бизнес

«За минуту многое переоценил»: Павел Воля выпал из самолета и понял, что «жизнь прекрасна»

17:12 16 марта 2021
Павел Воля

Российский юморист Павел Воля, отметивший 14 марта 42-й день рождения, получил неожиданный и очень «крутой» подарок от жены Ляйсан Утяшевой.

Супруга подарила шоумену прыжок с парашютом. Пара отдыхает в Дубае. Судя по Instagram, Воля и Утяшева не только купаются и загорают под южным солнцем, они уже успели побывать в пустыне и полюбоваться местными достопримечательностями.

Полет и прыжок с парашютом юморист принял с восторгом. Правда, прыгал он с инструктором.

«Это было неожиданно и необыкновенно. За одну минуту я переоценил многое. Жизнь прекрасна. Как же это круто. Второй раз делать этого не буду. Пока не буду», — уточнил Павел.

Подписчики юмориста оценили подарок.

Напомним, имя Павла Воли стало известно после его выступления в Пензенской команде КВН. Переехав в Москву, Воля стал актером Comedy Club. Юморист ведет шоу на ТВ и участвует в различных проектах. В 2012 году Воля женился на бывшей гимнастке Ляйсан Утяшевой. У пары двое детей — сын Роберт и дочь София.

Фото tv.ua/

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