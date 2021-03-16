Подруга умершего солиста «Иванушки International» начала войну за его наследство и угодила в психушку

Александра Куцевол, которая была женой певца группы «Иванушки International» Олег Яковлева, заняла его квартиру, а от выселения «защищается» справкой о прохождении лечения в психиатрической больнице. Об этом сообщает «СтарХит».

Подруга певца «Иванушек» Александра Куцевол заняла квартиру в Москве. Хотя Олег Яковлев, скончавшийся от остановки сердца в 2017 году, завещал все нажитое другу Роману Радову.

Куцевол, которая в свое время стала инициатором ухода Олега Яковлева из группы, проиграла суды, но отказываеся выселяться. Когда к ней должны были прийти судебные приставы для выселения, она предоставила справку о прохождении лечении в психбольнице.

Бывшая гражданская супруга певца получала также все отчисления с песен Яковлева, но недавно она лишились этого источника дохода. Куцевол претендует и на недвижимость певца в Черногории.

Олег покинул «Иванушки International» в 2013 году, а Александра Куцевол стала его директором и продюсером.

Ранее сообщалось, что один из солистов «Иванушки International» долгие годы страдает алкоголизмом.

Фото: «СтарХит»

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