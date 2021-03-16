Жизнь за нее отдал бы: известный продюсер признался в любви Могилевской

Продюсер Александр Ягольник поделился воспоминаниями о бурном романе с Натальей Могилевской. Он рассказал, как закрутились их отношения и почему они расстались.

По словам Ягольника, они влюбились друг в друга с первого взгляда. Вместе они добились успеха, работали и были счастливой парой. В тот период популярность Натальи стремительно набирала обороты. Наталья была для Александрой любимой жениной, музой, певицей.

«Я отдавал все, вот все, что у меня было. Если бы нужно было отдать жизнь, я бы отдал жизнь, не задумываясь, настолько я любил. У нас было все, что можно вспоминать со словом „Вау“. Когда песня „Ла-ла-ла“ зазвучала просто из каждой звуковой точки, которая была только в Киеве. Вот тогда пришла слава и большие деньги», — сказал Ягольник в интервью ЖВЛ.

Но зарабатывать на любимой, уверяет, даже и не думал. Он мечтал построить с Могилевской семью, купил кольцо и хотел сделать предложение. Но разговор влюбленных приобрел иное русло.

«Когда Наталья сказала: „Ты же меня любил и песни писал, потому что ты меня любил“. Я сказал: „Да“. „Ну, а что же ты спрашиваешь о деньгах?!“. Я ушел от нее и выбросил это кольцо по дороге домой в озеро. Я понял, что, наверное, я никогда не знал этого человека», — удивил признанием Ягольник.

Продюсер говорит, что долго приходил в себя после разрыва, не мог забить певицу. И сейчас он надеется поработать с Могилевской.

«У меня есть для Наташи специально написанный альбом. Но, к сожалению, Наташа по-другому видит мир. И пока что творческого контакта у нас нет», — поделился Ягольник.

Напомним, Наталья Могилевская интригует неоднозначными намеками о любимом. Ей приписывают роман с известным бизнесменом.

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