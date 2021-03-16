«Я совершила ошибку»: Jerry Heil потеряла голос

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) сообщила в соцсети, что потеряла голос. Девушка считает что это произошло от того, что она многие переживания держала в себе, а нужно было выговориться. По ее мнению, друзьям можно было доверить все, что на душе. Как следствие, на Янину кризисную ситуацию отреагировали голосовые связки.

«Все, что пока могу — нюхать анисовое масло и просить вас не повторять такие трюки в домашних условиях. Потому что родители учили быть милыми к другим, и почему-то не к себе. И вот факт: замалчивание — это не про доброту к ближнему — это твое лукавство от желания быть хорошим для всех, которое выходит боком всегда или горлом», — пишет Яна.

Кроме того, певица наглядно показала, как нельзя вести себя в метро.

Напомним, накануне 8 марта Яна Шемаева поделилась в соцсети радостным известием — ее любимая певица Вера Брежнева исполнила песню Яны «Ты не один здесь», которую та написала специально для Брежневой несколько лет назад.

Фото Instagram/thejerryheil

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