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Шоу-бизнес

Ани Лорак в кружевном белье спровоцировала Лазарева на секс

19:11 16 марта 2021
Ани Лорак

Живущая в России Ани Лорак, которая недавно посетила Стамбул, покрасовалась в Instagram в соблазнительном кружевном белье. На фото звезда позирует в черном топе и шелковой рубашке. Снимок она сопроводила строчками из ее новой песни «Наполовину».

«Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний…», — подписала фото Ани Лорак.

Подписчики в комментариях восхищаются красотой артистки, ее чувственным образом и соблазнительными формами. Не смог удержаться и ее давний друг Сергей Лазарев. «Секс», — написал он в комментарии под фото.

Ранее Ани Лорак в новом клипе «Наполовину» удивила сменой имиджа. В новом образе певицу сравнили с подопечной Монатика Лидой Ли.

Фото Instagram.com/anilorak

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