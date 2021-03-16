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Шоу-бизнес

«Тонны любви»: Регина Тодоренко впервые привезла сына в родную Одессу

20:42 16 марта 2021
Тодоренко с сыном

Телеведущая Регина Тодоренко, которая плотно задействована в российских телепроектах, приехала с маленьким сыном в родную Одессу.

Молодая женщина радостно сообщила, что вернулась в одесскую семью и ценит редкие моменты, когда можно поцеловать любимых родителей.

По словам Регины, ее маленький сын, спустившись по трапу самолета, сразу поинтересовался «где его бабушка?»

«Тогда он еще не предполагал, что его дома ждут аж 4 бабушки, 2 дедушки и один прадедушка (82года). Представляете, сколько это тонн любви на одного маленького внука? Господи, пусть все будут здоровы!», — уточнила Тодоренко.

Напомним, Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. В России она строит карьеру успешного видеоблогера. Но в сети Регина частенько подвергается критике своих фанатов, в основном, за провокационные снимки.

Фото Instagram/eginatodorenko, muzolenta.ru/

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