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Шоу-бизнес

«Решение принято верно»: Виктория Смеюха порадовалась распаду «НеАнгелов»

21:39 16 марта 2021
Виктория Смеюха

Певица распавшейся группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха опубликовала в соцсети фото с отдыха в Египте.

Девушка сообщила, что довольна переменам в своей жизни. Теперь она «на этапе осознанной трансформации» и предвкушает, какой может стать в будущем.

«Решение принято верно, впереди — новые достижения и новая Я!!! Не буду пока раскрывать всех карт, но, поверьте, мне удастся вас одновременно и удивить, и обрадовать!» — пообещала артистка.

Виктория считает, что стабильность не дает возможности расти и развиваться.

«Я всегда знала, что останавливаясь и довольствуясь тем, что есть, я постепенно отстаю. Не от других, а от себя, какой могла бы быть на 3, 5, 10 шагов впереди», — пишет певица.

Фанаты высказали свои предположения по поводу будущего Виктории.

Напомним, инициатором распада группы «НеАнгелы» стал музыкальный продюсер Юрий Никитин. Он отметил, что девушки все время растут и им тесно стало в дуэте. Кроме того, у участниц достаточно напряженные отношения, что также делает невозможным дальнейшее развитие проекта.

Фото Instagram/vikanablack

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