Распекший Путина Панин отреагировал на издевку по поводу Серебрякова

Скандальный российский актер и фигурант «Миротворца» Алексей Панин, получивший в свое время награду из рук президента Путина, заявил, что сейчас отказался бы от любых поощрений от российского государства.

Артист заявил, что он с удовольствием при принял гражданство любой европейской страны. Панин отождествляет сегодняшнее российское государство с его главой Владимиром Путиным.

«Если бы меня сейчас выдвинули на получение государственной премии Российской Федерации, я бы от нее отказался. Получать какие либо награды от этой власти аморально!!!», — уточнил Панин.

Когда в комментариях к посту Панина появилась реплика об Алексее Серебрякове якобы вернувшемся в Россию из Канады, куда он уезжал с семьей, Панин ответил, что Серебряков не возвращался, он и сейчас живет в Торонто.

Известно, что Алексей Серебряков не раз критиковал российскую власть. Оставить родину артист решил из-за детей, для которых не видел будущего в РФ. По его словам, хотел, чтобы дети «расширили горизонты» и стали гражданами мира. Сыновья Серебрякова учатся в хорошей частной школе в Торонто, старший уже поступил в университет.

Актер, которому нравится жизнь на Западе, заявил, что его не беспокоят упреки, связанные с тем, что он критикует Россию.

Серебряков периодически появляется в России, где снимается в кино. Недавно артиста увидели на кинопремьере в Москве. После этого появилась информация, что он вернулся на родину.

Фото Instagram/actor.panin

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