Популярный российский певец и фигурант базы «Миротворец» Филипп Киркоров пригласил россиян на концерт, посвященный дням Крыма.

По словам артиста, «такое пропустить, просто непозволительно». На концерте в Москве вместе с ним выступят и другие известные представители шоу-бизнеса.

Под постом оставили более 7 тысяч комментариев. Больше всего лайков набрали утверждения, что «Крым — это Украина».

Как известно, Киркоров поддерживает агрессивную политику России. В частности, накануне массовых акций в РФ в поддержку Алексея Навального, Киркоров выступил в защиту Владимира Путина. Он призвал россиян «сплотиться вокруг лидера».

Журналистка Ксения Собчак предполагает, что такая позиция певца еще больше повлияла на отношения к нему бывшей жены Алла Пугачевой. Пугачева не только старается не встречаться с Киркоровым, но и отписалась от него в соцсетях.

Фото Instagram/fkirkorov

217

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter