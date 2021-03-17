Почти двухметровый Потап удивил расположением люстры в своем доме

Продюсер Алексей Потапенко (Потап), вернувшийся недавно из Арабских Эмиратов, показал, как его встречают дома. В Instagram Stories рєпер сообщил, что пришел домой, а дома «тусня».

Его жена Настя танцует, теща Лидия хлопочет на кухне. Сам Потап тоже включился в общее настроение — он похвастался пластинкой Дуа Липы, трек которой звучит на видео.

В ролике заметно, что люстра в комнате висит очень низко. У Потапа рост 195 сантиметров. Когда он в шляпе, то почти головой достает до светильника.

Недавно Потап показал, как в семейном кругу отметили Масленицу. Мама Насти испекла блины. Каменских, которая очень любит блинчики, по случаю праздника устроила себе cheat day.

Напомним, Потап с Настей Каменских живут в поселке Романков под Киевом. Их дом выполнен из камня в итальянском стиле. Внутри просторные комнаты, светлые стены и мебель, много естественного света и живых цветов. Рядом живут кумовья звездной пары — Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Фото instagram.com/realpotap/

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