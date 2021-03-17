Дала фамилию: как выглядит бабушка старшей дочери Лободы

Старшая дочь певицы Светланы Лободы Евангелина родилась 9 апреля 2011 года от танцора балета Freedom Андрея Царя. В документах девочку записали как Евангелину Андреевну Левандовскую, по фамилии матери Царя Инны Левандовской. Фамилия Андрея Царя по отцу — Онищак.

Судя по профилю в Facebook, мама танцора живет во Львове. На ее странице есть фотографии с сыном и внучкой.

Андрей Царь в настоящее время дорос уже до режиссера-постановщика.

Светлана Лобода стала широко известна зрителям по выступлениям в группе «ВИА Гра». Сейчас певица живет и работает в Москве. У нее две дочери Евангелина и Тильда. Певица постоянно занята в различных проектах. С воспитанием детей ей помогают родственники и няни.

Фото letidor.ru, facebook Инны Левандовской

233

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter