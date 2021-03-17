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«Не была с ним в ресторане!» У Ксении Собчак случился скандал со «скопинским маньяком»

10:45 17 марта 2021
Ксения Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак обрушилась на росСМИ, сообщившие о ее походе в ресторан с Виктором Моховым, больше известным как «Скопинский маньяк».

«Кроме „дебилы, бл…“ нечего и сказать», — пишет Собчак в Telegram и добавляет, что журналисты назвали «маньяком» следователя Плоткина.

«Пишет продюсер мой: «Ксения, не знаю, релевантно или нет, видели ли вы или нет, на всякий случай все равно напишу — КП пустили фейк, мол вы ходили с Моховым в ресторан, используя в качестве подтверждения вашу фотографию со следователем Плоткиным», — сообщает телеведущая и опровергает свою встречу с Моховым: «Никогда ни с каким маньяком в ресторане я не была, хотя тяпнуть шардонешечку в такой компании мне, казалось бы, сам Бог велел. В ресторане «Сахар» я была со следователем, он даже приблизительно по телосложению (и это видно на фото) не похож на маньяка».

При этом Собчак заявила, что никто из журналистов к ней за комментариями не обращался, а также показала фото Мохова (слева) и Плоткина (справа).

Напомним, что 70-летний маньяк Виктор Мохов из Скопина освободился из колонии 3 марта. Он заявил журналистам, что собирается жениться и встретиться с жертвами своего преступления, которое он совершил в 2000 году. Тогда он похитил двух девочек (14 и 17 лет) и продержал их в специально вырытом бункере 1296 дней. Эксклюзивный материал о «Скопинском маньяке» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Ксения Собчак является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное систематическое нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов, а также за то, что в 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым.

Фото Ксении Собчак из социальных сетей.

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