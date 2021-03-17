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Одинокая Лобода с печальной ухмылкой показала шикарную спальню

2:33 18 марта 2021
Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода, которой приписывали роман с немецким рокером Тиллем Линдеманном и которая в данный момент не находится в браке, показала свою спальню.

Соответствующее видео она выложила в сториз в Instagram. Певица, снимающая спальню на телефон, подходит к зеркалу, а потом разворачивает камеру в сторону большой кровати.

«По-моему, это третья спальня», — говорит с усмешкой Светлана Лобода и продолжает съемку, выходя из комнаты.

Напомним, что Светлана Лобода — мама двух дочек. Осенью прошлого года она вместе со старшей Евой и младшей Тильдой отдыхала в Греции, на острове Миконос. Она выкладывала фото в соцсети, по-прежнему пряча лицо младшей девочки. В сети отцовство девочки приписывают Тиллю Линдеманну.

Старшая дочь певицы Евангелина родилась 9 апреля 2011 года от танцора балета Freedom Андрея Царя. В документах девочку записали как Евангелину Андреевну Левандовскую — по фамилии матери ее отца.

Фото Светланы Лободы из социальных сетей.

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