Певица Деми Ловато рассказала, что ее дважды изнасиловали — в 15 лет и в ночь, когда она едва не умерла от передозировки

Американская певица Деми Ловато, которая рассказала о том, что она получила повреждения мозга и перенесла три инсульта после передозировки наркотиков в июле 2018 года, сделала еще одно откровенное признание. В новом документальном фильме «Деми Ловато: Танцуя с дьяволом», премьера которого состоялась 16 марта, 28-летняя звезда рассказала, что в ту самую ночь, когда она едва не умерла от передозировки, ее состоянием воспользовался наркоторговец, который привез ей героин с фентанилом. А потом ушел, просто оставив ее умирать.

«Когда меня нашли, я была голой, синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: „Да“. Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», — сказала Ловато.

Деми также сказала, что это был уже второй подобный опыт в ее жизни. В возрасте 15 лет ее изнасиловали. Именно так она потеряла девственность. И психологическая травма сохранилась до сих пор.

Певица говорит, что насильником был ее тогдашний бойфренд. Она четко дала ему понять, что не готова к интимным отношения, однако он применил силу. После внутренней борьбы школьница рассказала о том, что случилось, взрослым. Однако тот парень так и не понес никакого наказания.

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