Перенесший операцию внук Чапкиса разозлился на мать

Внук легендарного хореографа Григория Чапкиса Максим, который перенес стоматологическую операцию, обиделся на свою маму. Супруга Грега Чапкиса Амбер рассказала в соцсети, что мальчику понадобилось около 4 часов, чтобы проснуться и прийти в себя.

«Он был расстроен, зол и сказал мне, что я бросила его», — сообщила встревоженная женщина.

Спокойнее она почувствовала себя только после того, как ребенок с кровати пересел в кресло на колесах и показал маме указательный палец.

«Максим попросил сфотографировать его рот, чтобы увидеть новые зубы. Он сказал, что ему нужны золотые зубы. Я сказала ему, что все, что я могу себе позволить, — это серебро. Он счастлив, и все движется в правильном направлении», — добавила Амбер.

Напомним, недавно Грег Чапкис вернулся из Киева, где ухаживал за больным отцом, в США. Его младший сын Максим очень соскучился за отцом и не скрывал своего восторга по поводу его возвращения.

Фото Instagram/amberchapkis/

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