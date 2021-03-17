«У меня неизлечимая болезнь»: Регина Тодоренко удивила признанием о своем здоровье

Телеведущая Регина Тодоренко, которая впервые за долгое время приехала с сыном в родную Одессу, удивила неожиданным признанием о своем здоровье. В Instagram она сообщила, что страдает от неизлечимой болезни. У нее витилиго. Это нарушение пигментации.

Регина показала белое пятно на ноге. Чтобы сделать его менее заметным, телеведущая сделала в клинике специальные инъекции. Тодоренко не видит большой проблемы в своей особенности и приводит в пример знаменитую модель Винни Харлоу, ставшую суперзвездой.

«Болезнь неизлечимая, но я пытаюсь устранить это белое пятно. Мне будут колоть плазму. Кстати, у многих известных людей была эта болезнь, даже у Майкла Джексона», — сказала Тодоренко.

Ранее Регина Тодоренко удивила подписчиков фото из Playboy.

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