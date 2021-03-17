27.60 / 27.80 32.77 / 33.13
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«У меня неизлечимая болезнь»: Регина Тодоренко удивила признанием о своем здоровье

13:02 17 марта 2021
Регина Тодоренко
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Телеведущая Регина Тодоренко, которая впервые за долгое время приехала с сыном в родную Одессу, удивила неожиданным признанием о своем здоровье. В Instagram она сообщила, что страдает от неизлечимой болезни. У нее витилиго. Это нарушение пигментации.

Регина показала белое пятно на ноге. Чтобы сделать его менее заметным, телеведущая сделала в клинике специальные инъекции. Тодоренко не видит большой проблемы в своей особенности и приводит в пример знаменитую модель Винни Харлоу, ставшую суперзвездой.

«Болезнь неизлечимая, но я пытаюсь устранить это белое пятно. Мне будут колоть плазму. Кстати, у многих известных людей была эта болезнь, даже у Майкла Джексона», — сказала Тодоренко.

Ранее Регина Тодоренко удивила подписчиков фото из Playboy.

255

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Виталий Кличко

Кличко пригрозил локдауном «через несколько дней»

Потап

Почти двухметровый Потап удивил расположением люстры в своем доме

Мишина

Мишина спровоцировала волну негодования по поводу «Холостяка»

Ани Лорак

Ани Лорак в кружевном белье спровоцировала Лазарева на секс

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер