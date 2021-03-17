«Не хватает Балана»: поцелуй Винника с Дорофеевой не спас жюри «Голоса» от критики

Шоу «Голос країни. Перезавантаження» неоднократно критиковали зрители. Публика была недовольна тем, что в проекте не дают дорогу молодым неизвестным исполнителям, привлекая уже раскрученных артистов. Теперешний состав звездного жюри считают неинтересным.

Всякие новшества организаторов проекта не дают должного результата. В частности, поцелуй Олега Винника и Нади Дорофеевой во время одного из эфиров зрители не оценили.

Несмотря на то, что все судьи яркие личности, общей заряженности команды не хватает. Поклонники проекта считают, что в команде наставников должны быть Дан Балан и Потап.

Напомним, еще в начале проекта зрители призывали вернуть в шоу Дана Балана, которого якобы связывают романтические отношения с Тиной Кароль. В соцсетях уже тогда писали, что из-за того, что в числе судей не будет Дана Балана, Потапа и Насти, конкурс будет не интересным.

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