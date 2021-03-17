«Было более ста женщин»: жена Бабкина шокировала откровением о его изменах

Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана, рассказавшая, как избавилась от кашля с помощью бани, шокировала откровениями о его изменах. Их союз казался самым крепким и надежным в шоу-бизнесе. Но отношения звездной пары не всегда были безоблачными. Этот союз едва не разрушили измены Сергея.

В начале отношений Снежана заподозрила мужа в неверности. Она замечала, что Сергей привозит домой не весь гонорар. Также ей приснился вещий сон, в котором она увидела, что накрашенные куклы не дают прохода Сергею. Женщина решилась на откровенный разговор и прямо спросила его об изменах.

«Об этой истории еще не знает никто. Но я уже немножко готова. Я говорю: «Сергей, у тебя же много женщин было за эти три года?». Он говорит: «Да, была женщина. Это было на гастролях. Это была девушка легкого поведения». Я говорю: «Сергей, я знаю, что много». «Как те знаешь?! Нет, одна». «Не ври себе, не ври мне». Он опустил голову. Он сказал: «Да. За эти три года было много женщин». Я говорю: «Сколько?». Он говорит: «Много». Я говорю: «Сколько было за три года?!». И тогда он сказал: «Более ста», — шокировала откровениями Снежана в программе ЖВЛ.

После этого она хотела уйти от музыканта. Но он смог выпросить у нее прощение и попросил всегда быть рядом.

«Сергей сказал: «Тебе необходимо ездить со мной. Если ты уйдешь, я умру. Все это алкоголь и все мои привычки», — рассказала Бабкина.

С тех пор они решили, что всегда будут вместе. Снежана сопровождает мужа на концертах и съемках, принимает участие в проектах. Вместе они работают и воспитывают троих детей.

Недавно Сергей едва не ослеп, австрийским медикам удалось спасти музыканту зрение. После двух операций проблема устранена. В Вене, как и везде, Бабкина сопровождала его Снежана.

Подробностями Сергей Бабкин поделился в интервью «ФАКТАМ».

Фото Instagram.com/snezhana_babkina

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