Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков очень любит кататься на скейте и посвящает этому много времени. Недавно Никита опубликовал в Instagram видео с крутыми виражами в скейтпарке в Майами. Ролик сопровождается мелодией в стиле heavy metal.

В комментариях одна из подписчиц обвинила молодого человека в том, что он не джентельмен, на что Пресняков довольно вежливо ответил.

Напомним, недавно Никиту «застукали» в дырявом носке, когда он рассматривал в магазине дорогие скейты, которые не может купить из-за цены.

Как известно, Никита Пресняков является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины — он посещал оккупированный Россией Крым и вел незаконную концертную деятельность на территории аннексированного полуострова.

Фото Instagram/npresnyakov

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