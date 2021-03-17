Обвиненный в плохих манерах внук Аллы Пугачевой повздорил с женщиной
Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков очень любит кататься на скейте и посвящает этому много времени. Недавно Никита опубликовал в Instagram видео с крутыми виражами в скейтпарке в Майами. Ролик сопровождается мелодией в стиле heavy metal.
В комментариях одна из подписчиц обвинила молодого человека в том, что он не джентельмен, на что Пресняков довольно вежливо ответил.
Напомним, недавно Никиту «застукали» в дырявом носке, когда он рассматривал в магазине дорогие скейты, которые не может купить из-за цены.
Как известно, Никита Пресняков является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины — он посещал оккупированный Россией Крым и вел незаконную концертную деятельность на территории аннексированного полуострова.
Фото Instagram/npresnyakov72
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