Викторию Булитко рассмешили шутки про «Зеленского без конца»

Участницу «Дизель-Шоу» Викторию Булитко веселят комментарии подписчиков к ее шутке о том, что «во снах является Зеленский», которая опубликована в Instagram.

Высказывание «Наконец-то ты пришел! А то только снишься без конца» с удовольствием обыгрывают фолловеры. Они пишут: «Снится без конца? Ужас! Мужчина без конца это трагедия», «Снится Зеленский, и без конца? Странно, почему „без конца“?», «Без конца», говоришь, снится… печалька, Вика, как ты могла, так кто теперь первая леди?", «Снится без „конца“, пришел-то хоть с концом?».

Виктория Булитко на все комментарии отвечает смайлами.

Ранее сообщалось, что звезда «Дизель-Шоу» рассказала о том, как она грешит по ночам.

Фото из Instagram Виктории Булитко

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