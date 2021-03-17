Игорь Николаев всех умилил своим стилистом

Композитор Игорь Николаев показал своего нового стилиста — маленькую дочку Веронику, которая утром занялась прической отца.

«Утром главное — быть причесанным», — написал Игорь Николаев в комментарии к видео, которое он выложил в Instagram.

«Спасибо. Теперь у меня отличная прическа?» — спросил у девочки Николаев. «Да», — ответила Вероника.

Поклонники Николаева, оставившие комментарии под этим постом, писали о «милоте» и юной стилистке.

Ранее Игорь Николаев хвастался, что стараниями младшей дочки он стал «красавицей». Девочка вплела в волосы композитора голубую прядь.

Фрагмент фото со странички Игоря Николаева в социальных сетях.

233

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter