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Игорь Николаев всех умилил своим стилистом

14:09 17 марта 2021
Игорь Николаев

Композитор Игорь Николаев показал своего нового стилиста — маленькую дочку Веронику, которая утром занялась прической отца.

«Утром главное — быть причесанным», — написал Игорь Николаев в комментарии к видео, которое он выложил в Instagram.

«Спасибо. Теперь у меня отличная прическа?» — спросил у девочки Николаев. «Да», — ответила Вероника.

Поклонники Николаева, оставившие комментарии под этим постом, писали о «милоте» и юной стилистке.

Ранее Игорь Николаев хвастался, что стараниями младшей дочки он стал «красавицей». Девочка вплела в волосы композитора голубую прядь.

Фрагмент фото со странички Игоря Николаева в социальных сетях.

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