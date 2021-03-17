Еще и вата там? Верка Сердючка поразила размером ноги

Артист Андрей Данилко, который со своей экранной мамой находится в Барселоне, где снимают один из эфиров тревел-шоу «Орел и Решка», показал фото, вызвавшее массу вопросов в сети.

На снимке Сердючка и «мама», вероятно, находятся на теплоходе. Снимок сделан в таком ракурсе, что обувь артиста кажется очень огромной. В сети предположили, что туфли могут быть даже 46 размера, в которые Данилко подложил ваты.

Напомним, ранее Данилко, создавший образ Верки Сердючки, публиковал несколько снимков из Испании, среди которых были и «неприличные».

Фото Instagram/v_serduchka

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