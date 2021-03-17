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Шоу-бизнес

Изменял жене? Сын Ротару решил всем показать свои анализы на ВИЧ и сифилис

14:36 17 марта 2021
Светлана и Руслан Евдокименко

Единственный сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко часто публикует в соцсети семейные фото и видео.

Недавно в Instagram Stories Руслан опубликовал результаты своих анализов на гепатит, ВИЧ и сифилис, которые ему сделали в медицинском центре Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Судя по справке, у мужчины нет заболеваний. Для чего нужен такой документ, Руслан не уточнил, но приписал, что «к весне готов».

Напомним, недавно Руслан Евдокименко показал, как сам ремонтирует свой внедорожник.

Фото Instagram/rus_yevdokymenko

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