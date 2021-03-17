Изменял жене? Сын Ротару решил всем показать свои анализы на ВИЧ и сифилис
Единственный сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко часто публикует в соцсети семейные фото и видео.
Недавно в Instagram Stories Руслан опубликовал результаты своих анализов на гепатит, ВИЧ и сифилис, которые ему сделали в медицинском центре Национального университета физического воспитания и спорта Украины.
Судя по справке, у мужчины нет заболеваний. Для чего нужен такой документ, Руслан не уточнил, но приписал, что «к весне готов».
Напомним, недавно Руслан Евдокименко показал, как сам ремонтирует свой внедорожник.
Фото Instagram/rus_yevdokymenko
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