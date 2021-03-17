Полураздетая невестка Аллы Пугачевой привела в восторг американцев песней Бритни Спирс

Жена Никиты Преснякова, внука Аллы Пугачевой, поразила своими вокальными данными, отдыхая в Майами. 24-летняя Алена Краснова до сих пор была известна только как фотомодель, но на вечеринке в клубе открыла в себе еще и певицу. Видео Краснова опубликовала в Instagram.

Алена исполнила песню Бритни Спирс Toxic и сорвала аплодисменты. «Браво», «Восхитительно», — кричали ей зрители.

Никита Пресняков вместе с супругой Аленой еще в начале месяца улетели в Майами. Вояж стал подарком на день рождения Алены, который она отмечает 8 марта. Пара регулярно публикует фотоотчеты о своем отдыхе. Алена организовала несколько фотосессий на берегу океана, а также показала виды Майами, открывающиеся с балкона отеля.



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