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Шоу-бизнес

Полураздетая невестка Аллы Пугачевой привела в восторг американцев песней Бритни Спирс

15:17 17 марта 2021
алена краснова

Жена Никиты Преснякова, внука Аллы Пугачевой, поразила своими вокальными данными, отдыхая в Майами. 24-летняя Алена Краснова до сих пор была известна только как фотомодель, но на вечеринке в клубе открыла в себе еще и певицу. Видео Краснова опубликовала в Instagram.

Алена исполнила песню Бритни Спирс Toxic и сорвала аплодисменты. «Браво», «Восхитительно», — кричали ей зрители.

Никита Пресняков вместе с супругой Аленой еще в начале месяца улетели в Майами. Вояж стал подарком на день рождения Алены, который она отмечает 8 марта. Пара регулярно публикует фотоотчеты о своем отдыхе. Алена организовала несколько фотосессий на берегу океана, а также показала виды Майами, открывающиеся с балкона отеля.

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