Целующую череп Оксану Марченко высмеяли в программе Майкла Щура

Фильм «Паломница» от Оксаны Марченко, а особенно момент с целованием черепа монаха в Киево-Печерской Лавре стал поводом для шуток в программе «Телебачення Торонто». Майкл Щур и его коллеги, работавшие над выпуском программы, решили, что новость достойна того, чтобы напоминать о ней с первой до последней секунды шоу. В кадре постоянно демонстрировалась плашка «Решетка-череп-скобка-гривня-вопросительный знак — дома-Щур».

«Оксана Марченко поцеловала череп. Прошу отметить, что череп активного согласия на поцелуй не давал», — пошутил Майкл Щур.

Зрители согласны: эпизод с целованием черепа выглядел как кадр из триллера, а потому любители такого киножанра готовы предсказать события в следующих сериях.

Напомним, Оксана Марченко пообещала, что ее фильм «Паломница» будет состоять из 12 серий, а первые две будут посвящены чудесам Киево-Печерской Лавры.

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