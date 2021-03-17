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Шоу-бизнес

В «Маске» появится новый персонаж: в сети спорят, кто это

16:14 17 марта 2021
Ворон из шоу «Маска»

Организаторы анонсировали появление в шоу «Маска» нового персонажа — изысканного Ворона.

На страничке шоу в Instagram фанатам предложили угадать, кто скрывается под маской Ворона — новый персонаж предстанет перед зрителями в выпуске, который запланирован на эту субботу, 20 марта.

Поклонники детектив-шоу взялись угадывать, чье лицо скроет маска Ворона. Это сделать сложно, поскольку голос нового участника шоу большинство не слыщало. Впрочем, первые версии уже появились.

Ранее сообщалось, что под маской мистического Мольфара скрывался телеведущий Павел Костицын. Он заинтриговал зрителей заявлением о вокальной карьере. Костицин признался, что проект открыл его с другой стороны и подтолкнул к развитию, и что особую роль в этом сыграл загадочный костюм.

Фото со странички шоу «Маска» в социальных сетях.

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