Экс-«холостяк» Добрынин присмотрел авто для своего нерожденного ребенка

Бывший участник 9-го сезона шоу «Холостяк» Никита Добрынин готовится стать отцом и уже подбирает игрушки для будущего ребенка. Процесс поиска он показал в сториз Instagram.

«Такие машины берут, как правило, с одного года, так что пока просто присматриваем, будем брать обновленный ряд», — прокомментировал Добрынин видео, на котором он разглядывает игрушечные автомобили «Мерседес».

Напомним, что единственной парой из реалити-шоу «Холостяк», которая сыграла свадьбу, стали участники 9-го сезона Никита Добрынин и Дарья Квиткова.

Ранее сообщалось, что Никита Добрынина стал ведущим российского шоу «Холостяк» на канале ТНТ. Он попытался объяснить, почему принял такое предложение, и заявил, что в этом нет политического подтекста.

Фото из Instagram Никиты Добрынина

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