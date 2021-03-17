Игорь Ласточкин: «В детском лагере я переодевался девчонкой и потешался, когда на дискотеке мальчишки приглашали меня танцевать»

Состоялась премьера украинской адаптации популярного американского формата «Липсинк баттл» («1+1»). Это шоу звездных пародий, популярное более чем в десяти странах мира, в которых адаптировали этот формат. Над украинской адаптацией работает команда создателей «Танців з зірками» и «Голосу країни». Ведущие проекта — Тина Кароль и Потап. По признанию звезд, они и сами с детства любили пародировать. Потап представлял себя Фредди Меркьюри, а Тина Кароль — Жанной Агузаровой. Среди участников проекта — звезды шоу-бизнеса и спорта, поделенные на пары. Свои умения покажут Алена Алена, Надя Дорофеева, Позитив, Арам Арзуманян и Джамала. По правилам шоу звездных пародий, те из звезд, кто заслужил самые громкие аплодисменты, проходят в суперфинал. Там они будут бороться за главный приз проекта — золотой чемпионский пояс «Липсинк баттл». На сцене уже показали свое мастерство Юрий Ткач, Елена Кравец, Анна Ризатдинова, Григорий Решетник и Евгений Клопотенко. Популярный комик Игорь Ласточкин пародировал Руслану с ее хитом «Дикі танці», но проиграл своему коллеге Юрию Ткачу, перевоплотившемуся в южнокорейскую звезду PSY.

«Руслана эмоциональна, очень подвижна, и мне надо было полностью этому соответствовать»

— Признаюсь, Игорь, я бы проголосовала за Руслану. Уж очень убедительны вы были в ее образе.

— Однако зрители в зале, аплодисменты которых считывает шумомер, посчитали иначе. Но, знаете, я совершенно не в обиде, ради Бога! Это ведь всего лишь шоу. Тем более, надо признать, что Юра Ткач в образе иностранной звезды тоже выглядел более чем убедительно. Чего стоит одно только его умение петь на корейском языке!

— Сколько времени вам пришлось потратить на подготовку к выступлению?

— Процесс проходил в несколько этапов. Частичное техническое задание было получено за месяц до съемок. Этого времени было более чем достаточно. Около месяца я занимался тем, что дотошно изучал все слова и звуки, издаваемые Русланой в этой песне. Признаюсь, композиция музыкально довольно сложная. За две недели до самого выступления была готова и хореография номера. В общем, времени, чтобы все выучить, мне вполне хватило. Самый активный период подготовки начался за четыре дня до записи — ежедневно были репетиции. Я тренировался даже дома. Иногда, кстати, подражал и Тине Кароль. Мои домашние говорили: давай уже поскорее выходи на сцену.

Ведущей проекта Тине Кароль пародия Игоря Ласточкина на Руслану очень понравилась

— Что было самым сложным в образе Русланы?

— Наверное, то, что и составляет основной смысл этого шоу. Самым сложным в номере Русланы оказалось правильно связать исполнение хита под фонограмму с движениями. Получается, что движения, как правило, подразумевают музыкальные акценты, а слова льются как во время этих акцентов, так и между ними. По сути, это целостный номер, который ты просто проживаешь на сцене. Руслана эмоциональна, очень подвижна, и мне надо было полностью этому соответствовать.

«После „Танців з зірками“ стало гораздо проще управлять своим телом»

— Нелегко пародировать женщину?

— Знаете, мне к этому не привыкать. Я начал пародировать девочек, еще когда во время школьных каникул ездил в летние лагеря. Переодевался девчонкой, идя на дискотеку, и откровенно потешался, когда мальчишки приглашали меня танцевать.

— Наверняка, при создании образа Русланы вам пригодились и навыки победителя проекта «Танці з зірками».

— Еще и как! Тело словно само включалось в работу, вспоминая танцевальные движения. Даже постановщики «Липсинк баттл» говорили, что все, кто участвовал в «Танцях», просто на лету схватывали хореографию. На репетицию с нами уходило значительно меньше времени, чем с теми, кто танцами не занимался. Я до сих пор благодарен проекту за то, что мне стало гораздо проще управлять своим телом. Вспоминая шоу, можно без преувеличения сказать, что это тяжелейший путь. Но я его прошел вместе с моей партнершей Илоной Гвоздевой и совершенно ни о чем не жалею.

В 2018 году в третьем сезоне проекта «Танці з зірками» Игорь Ласточкин победил в паре с Илоной Гвоздевой

— Продолжаете сейчас танцевальную практику?

— К сожалению, для этого практически не остается времени. Хотя, признаюсь, очень не хочется терять навыки и форму, которая у меня была во время участия в шоу. Кстати, недавно, на 8 Марта, мы всем офисом организовали небольшой концерт для наших девушек. Одним из номеров представления был танец, поставленный мною. Ребята из команды сказали: «Ты же победитель. Поставь нам танец». Скажу честно, мне это доставило огромное удовольствие.

— Чуть больше года назад на телевидении выходил ваш проект «Игры приколов». Что в пародиях самое сложное?

— Умение задействовать всю свою наблюдательность. Это достаточно кропотливая работа. Тут нужно умело зацепиться глазом за мельчайшие детали, из которых и состоит образ пародируемого. И это касается не только музыкальных, а любых пародий. Хотя с музыкальными, наверное, все-таки сложнее. Потому что приходится подражать не только стилю, манере поведения, но и нужно суметь передать эмоциональное состояние, на которое способен сам герой. С другой стороны, чем сложнее задача, тем интереснее над ней работать.

«Труднее всего за прошедший год оказалось вызвать у людей позитивные эмоции»

— В новом сезоне «Лиги смеха» вы стали редактором. Не скучаете по тренерскому креслу?

— Признаюсь, скучаю и очень. Но и в редакторской работе можно найти свои прелести. Сейчас идет сезон под названием «Битва титанов», в котором собрались самые сильные команды за все время существования этого проекта. Получается, что у меня есть возможность работать не с кем-то одним, а со всеми участниками. Честно скажу, это большое удовольствие. К тому же не приходится болеть только за своих подопечных — теперь все ребята мои любимцы.

— Пандемия повлияла на многие наши планы. Что изменилось для вас?

— Понятно, что никто не был готов к такому развитию событий. Но получилось так, что пандемия не сильно повлияла на мои планы. Она просто их скорректировала. Слава Богу, специфика нашей работы позволяет трудиться удаленно. В первые месяцы полной изоляции Zoom стал нашим самым безопасным местом сбора. Мы продолжали работать, писать, создавать номера. Естественно, общая ситуация не могла не сказаться на каждом из нас. Труднее всего за прошедший год оказалось вызвать у людей позитивные эмоции. Особенно первое время все были настолько напряжены, что невозможно было даже думать о каком-то веселье. Но теперь жизнь потихоньку возвращается в прежнее русло, и по большому счету, юмор — одно из самых действенных лекарств.

«Юмор — одно из самых действенных лекарств», — уверен Игорь Ласточкин

— Вам пришлось столкнуться с коронавирусом?

— К сожалению, не удалось его избежать. Но я переболел в легкой форме. У меня лишь два дня была сильнейшая головная боль и ломота во всем теле. Температура не поднималась выше 37,5 градуса. А вот потеря обоняния и вкуса — довольно своеобразное испытание. Кстати, у меня все восстановилось лишь через месяц.

— О чем вы мечтаете после снятия ограничений?

— Конечно, все сейчас мечтают о путешествиях, которые, увы, пока остаются недоступными. Что касается работы, то моя самая большая мечта — концертный тур по городам и весям. Жду встреч со зрителями, которые не будут бояться приходить на концерты и держаться друг от друга на расстоянии. Полагаю, что такое время скоро наступит.

Фото канала «1+1»

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