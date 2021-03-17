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Шоу-бизнес

Беременная жена экс-«холостяка» Михайлюка рискнула показаться без макияжа: реакция сети

18:30 17 марта 2021
даша хлыстун

Модель Дарья Хлыстун, известная телезрителям как избранница «Холостяка» Макса Михайлюка, надеется вскоре после родов вернуться к любимой работе. Супруги ждут появления на свет дочки. А Дарья демонстрирует в Instagram, что беременность — не помеха съемкам.

Модель показала, как выглядит без прически, без макияжа, в первый триместр беременности. Дарью осыпали комплиментами. Даже без косметики модель выглядит роскошно, а разный цвет глаз был признан очень милой особенностью Даши.

В феврале бывший «Холостяк» Макс Михайлюк и Даша Хлыстун объявили, что зарегистрировали брак. В апреле в семье ожидается рождение дочки.

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