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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли представит суду доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта

19:30 17 марта 2021
Анджелина Джоли и Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые начали бракоразводный процесс четыре года назад и до сих пор его не завершили, подошли к финальной стадии выяснения отношений. 45-летняя Джоли намерена представить суду доказательства домашнего насилия со стороны бывшего супруга за время их брака. Об этом стало известно изданию The Blast, получившему доступ к судебным документам.

Ранее Анджелина уже обвиняла Брэда в том, что он поднял руку на их старшего приемного сына Мэддокса во время ссоры на борту самолета. Именно после этого случая актриса подала на развод. Однако после проведенного ФБР и социальными службами расследования Питт был оправдан, а обвинения Джоли сочли необоснованными.

На суде могут давать показания дети актеров. Для того, чтобы можно было привлечь в качестве свидетелей младших отпрысков пары — 14 летнюю Шайло и 12-летних двойняшек Вивьен и Нокса — требуется согласие обоих их родителей. Старшие — 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс и 16-летняя Захара — уже считаются взрослыми и в родительском согласии не нуждаются.

Кинозвезды никак не могут договориться об опеки над своими детьми. Питт настаивает на то, чтобы она была поделена поровну. А Джоли желает получить преимущество.

Брэд надеется, что суд примет его сторону и он сможет чаще видеть младших детей. Он мечтает о том, чтобы Шайло переехала жить к нему насовсем. У актера и его старшей биологической дочери всегда была особенно сильная привязанность друг к другу.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Кто кому подражает: Брэд Питт и его дочь Шайло теперь ходят с одинаковыми прическами.

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