Кристина Горняк, супруга телеведущего Владимира Остапчука, обратилась к мужу с просьбой купить шампанского. Такой пост она опубликовала в своем Instagram.

«Захотелось шампанского! Любимый муж, Вова Остапчук, этот пост для тебя: купи домой, пожалуйста, розового с газиками, устроим себе классный вечер! Люблю! А вы любите шампанское?» — написала Кристина Горняк.

Она добавила, что фото сделано в Одессе, где тогда решали, что выпить на завтрак: кофе или шампанского!

Фолловеры в восторге от образа Горняк на фото: «Какая ты красивая», «Идеальная женщина! Если бы это была реклама шампанского, то я бы уже покупала, «Правильно, так и надо, шампанское выпили, кофем запили».

Напомним, жена Остапчука сфотографировалась в ванной в бокалом вина.

Фото из Instagram Кристины Горняк

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