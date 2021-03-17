Тайна смерти Кати Огонек: что показала проверка вдовца звезды русского шансона на детекторе лжи

Дочь исполнительницы русского шансона Кати Огонек обвинила своего отца в причастности к смерти певицы. Ему пришлось пройти проверку на полиграфе. Об этом сообщает «СтарХит».

По мнению Леры, дочери Кати Огонек, отец мог что-то вколоть матери. Она категорически отрицает официальную версию о смерти певицы от алкоголизма.

«Она пила не больше, чем другие, никогда не была алкоголичкой. Подруга рассказывала, что бывший муж вкалывал Кате какие-то препараты. Не знаю, что это было, но эти лекарства могли повлиять на ее состояние», — сказала мама Кати Огонек.

Перед смертью артистка хотела уйти от Левана Коявы, своего продюсера и бойфренда.

«Папа за последние пять лет ни разу не поговорил со мной. Он не помогает мне финансово, даже не пришел на мой день рождения! Я много раз его спрашивала, что произошло с мамой, но он повторял официальную версию», — сказала дочь певицы Лера, которая считает отца причастным к трагедии.

Леван Коява пришел в студию программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» и согласился пройти проверку на детекторе лжи, чтобы опровергнуть обвинения в смерти Кати.

По его словам, он делал Огонек только уколы, прописанные врачами, и помогал звезде справляться с симптомами имеющихся у нее заболеваний. Проверка на детекторе лжи показала, что Коява не имеет отношения к смерти певицы.

Катя Огонек — популярная исполнительница блатной песни и русского шансона, скончавшася на 31-м году жизни.

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