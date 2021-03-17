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Шоу-бизнес

Маленькая Злата Огневич в платье из секонд-хенда умилила поклонников

20:47 17 марта 2021
злата огневич

Певица Злата Огневич (Инна Бордюг) показала в Instagram, как выглядела в детстве на своем первом вокальном конкурсе. Чтобы быть красивой, маленькой Инне купили в секонд-хенде белое платье из органзы с кружевами. По всей видимости, предыдущая хозяйка — девочка из Польши — надевала платье на первое причастие в костел.

«Девочек одевают вот в такие красивые платья во время церемонии. На нем даже сохранились капли воска… Я пела в нем песни о принцессах и Белоснежке, вела детские утренники и надела на свой первый вокальный конкурс», — вспоминает Злата.

Подписчики Огневич сравнивают ее со сказочной принцессой.

Напомним, в конце 2020 года Злате Огневич удалось вывезти родителей из оккупированного Крыма. Семья поселилась в городе Украинка под Киевом, поскольку места там напоминают про родной Судак.

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