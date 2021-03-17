Тринчер показала своего «бывшего», с которым «остались друзьями»

Звезда сериала «Школа» Анна Тринчер после разрыва со своей первой большой любовью наконец смогла окончательно разобраться в своих чувствах. Тринчер горда, что с Богданом Осадчуком они теперь близкие друзья и могут общаться, не вспоминая обиды.

«Когда ты бывшего в телефонной книге переименуешь на „БРО“, а не „не брать трубку“, можешь смело считать себя и его мудрыми», — философствует Анна.

Актриса рассказывала, что познакомилась с Богданом на съемках. Сначала друг другу они не понравились, но потом зародились чувства. Анна называла Богдана своей первой безумной любовью и надеялась на развитие отношений, но в какой-то момент поняла, что за два года все зашло в тупик.

Перед новым 2020 годом пара рассталась. «Мы не очень взрослые и слишком разные», — пришла к выводу Тринчер.

В конце 2020 года Анна Тринчер обзавелась собственным жильем, а 2021 году актриса решила поэкспериментировать с пластической хирургией.

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